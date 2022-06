Trauergottesdienst in Hamm : Gedenken an Opfer der Messerattacke

Foto: dpa/Roland Weihrauch 7 Bilder Trauer an der Hochschule Hamm nach Messerattacke

Hamm In einem ökumenischen Gottesdienst haben Trauergäste der Opfer des Messerangriffs an der Hochschule Hamm-Lippstadt gedacht. Am vergangenen Freitag wurden bei dem Angriff vier Menschen verletzt, eine 30-Jährige Lehrbeauftragte ist am Tag darauf verstorben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Wir sind erschüttert, verängstigt, traurig und sprachlos. Wir ringen nach Worten, und wir suchen nach Halt“, sagte am Mittwochabend der katholische Pfarrer Bernd Mönkebüscher in der Pauluskirche.

Die Gemeinden hatten alle Bürger zu dem Gedenken eingeladen. Auch Oberbürgermeister Marc Herter (SPD) nahm an dem Trauergottesdienst teil. Die Anteilnahme sei riesig, man sei „in Gedanken bei den Opfern und Angehörigen“, betonte die Stadt.

An der Hochschule Hamm-Lippstadt hatte ein 34-Jähriger am vergangenen Freitag eine Lehrbeauftragte mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt. Die 30-Jährige starb am Tag darauf im Krankenhaus. Drei Studierende im Alter von 22 Jahren wurden verletzt. Der mutmaßliche Täter befindet sich in einer psychiatrischen Klinik. Zwei Tage vor der Tat habe er einen Suizidversuch unternommen und sei in einer psychiatrischen Klinik behandelt worden.

(toc/dpa)