Mit einem Trick : Betrüger klaut die teure Armbanduhr eines Seniors

Wesel Der Unbekannte verwickelte den 77-Jährigen aus Wesel in ein Gespräch und bedrängte ihn. Er wollte Geld wechseln, ging dann aber doch plötzlich weiter. Später stellte der Senior fest, dass seine Uhr fehlt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Betrüger hat am Mittwoch die hochwertige Armbanduhr eines 77-Jährigen gestohlen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, lief der Unbekannte an der Luisenstraße hinter dem Senior her und sprach ihn an. Während des Gespräches wendete der Betrüger einen Trick an, um an die Wertsachen des 77-Jährigen zu kommen.