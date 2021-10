Wölfe jagten die Herde von der Weide : Drittes Shetland-Pony in Hünxe gerissen

Wölfe sind aufs Gelände eines Gehöft am Weg Schwarze Heide eingedrungen, haben eine Pony-Herde gejagt und eines der Tiere gerissen. Foto: Zehrfeld

Hünxe Wölfe sind in der Nacht in die Gehege eines Gehöftes am Weg „Schwarze Heide“ eingedrungen. Sie jagten fünf Kleinpferde von ihrer Weide in der Nähe von Stallungen und rissen ein Shetland-Pony.

In der Nacht zu Freitag ist in Hünxe wieder ein Shetland-Pony Wölfen zum Opfer gefallen. Das Tier hatte mit zwei weiteren Artgenossen und zwei größeren Kleinpferden von etwa 1,45 Meter Stockmaß in einem Gehege in der Nähe von Stallungen gestanden. Offenbar jagten die Raubtiere die Herde von dieser kleineren Weide bis zu einer entlegeneren Wiese. Dort rissen sie eines der „Shettys“. Mitglieder einer ansässigen Haltergemeinschaft stellten am Morgen fest, dass eines ihrer Tiere in der verbleibenden Herde fehlte, und fanden es dann halb aufgefressen.

Das betroffene Gehöft liegt am Weg „Schwarze Heide“ am Hünxer Wald. Es ist das zweite Kleinpferd, das in dieser Woche in Hünxe gerissen wurde, und das dritte binnen zwei Wochen. Kostenpflichtiger Inhalt Zudem gab es in der Nacht zu Donnerstag noch einen Angriff, bei dem ein Pferd verletzt wurde. Bei Tierhaltern greift inzwischen Verzweiflung um sich. Besonders tragisch ist der Fall, weil die Haltergemeinschaft gerade dabei war, die Zäune zu erhöhen und unter Strom zu setzen.

Der Kreis Wesel und das Landesumweltamt wurden informiert.