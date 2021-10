Tat in Wesel : Geldautomat und Gebäude bei Sprengung komplett zerstört

Der Geldautomat und das Häuschen wurden komplett zerstört. Foto: dpa/Erwin Pottgiesser

Wesel Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen in Wesel einen Geldautomaten gesprengt. Anschließend sind sie mit einem Auto über die Bundesstraße 58 in Richtung Geldern geflüchtet.

Wie die Polizei am Mittag mitteilte, hatte ein Zeuge zunächst einen lauten Knall im Ortsteil Büderich aus dem Bereich der Weseler Straße gemeldet. Der Geldautomat, der sich in einem freistehenden Häuschen befand, sei durch die Explosion komplett zerstört worden. Auch das Häuschen selbst sei zerstört worden, herumfliegende Teile beschädigten demnach auch angrenzende Gebäude. Verletzt wurde niemand.

Ob und wie viel Bargeld die Unbekannten erbeuteten, war zunächst unklar. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei den Tätern um zwei Personen mit Taschenlampen, die nach der Tat in einem schwarzen Wagen flüchteten. Bei der Fahdnung kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz.

(top/dpa)