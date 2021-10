Umweltschutz in Brüggen : Unwetter sind Thema im Fachausschuss

Umweltschutz in Brüggen

In Brüggen wird das Unwetter-Management Thema im Ausschuss. Foto: RP/Uwe Miserius

Brüggen Der Schwalmverband plant ein Projekt „Starkregen-Management“. Daran soll sich die Gemeinde Brüggen beteiligen, so der Vorschlag der Verwaltung. Das ist ein Thema im nächsten Bauausschuss am Dienstag, 26. Oktober.

Welche Möglichkeiten gibt es, sich auch unwetterartige Regenfälle vorzubereiten? Mit dieser Frage beschäftigt sich das Projekt „Starkregenmanagement“ des Schwalmverbands. Als eine angrenzende Kommune soll sich die Gemeinde Brüggen an diesem Projekt beteiligen. Dies schlägt die Gemeindeverwaltung als Beschluss in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Bauen, Infrastruktur und Klimawandel am Dienstag, 26. Oktober vor.