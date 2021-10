Investition in die Feuerwehr : Löschzug Amern hat jetzt auch ein einmaliges Fahrzeug

Schwalmtal Ein neues Mannschaftstransportfahrzeug sowie ein Gerätewagen Logistik mit einem in Deutschland einmaligen Anhänger Pumpe-Strom gehören nun zum Fuhrpark der Freiwilligen Feuerwehr Schwalmtal. Doch das Gerätehaus in Amern platzt aus allen Nähten.

Ein neues Mannschaftstransportfahrzeug sowie ein Gerätewagen Logistik mit einem in Deutschland einmaligen Anhänger Pumpe-Strom gehören nun zum Fuhrpark der Freiwilligen Feuerwehr Schwalmtal. Der Anhänger wurde speziell für die Schwalmtaler Wehr angefertigt, wiegt 3400 Kilogramm und verfügt über ein Stromaggregat zur Noteinspeisung des Gemeindehauses am Markt 20 in Waldniel oder eines Feuerwehrgerätehauses. Allerdings muss er mit Muskelkraft an den Gerätewagen angehängt werden, da er nicht in das Gerätehaus Amern passt; er steht dahinter. So wird ein weiteres Problem des Löschzugs deutlich: Es herrscht akuter Platzmangel im Gerätehaus.