Tradition in Niederkrüchten : Schützenzug auch ohne Fest

Rund 200 Schützen zogen am Sonntag durch Niederkrüchten. Foto: Bernd Nienhaus

Niederkrüchten Rund 200 Schützen sind am Sonntag durch Niederkrüchten gezogen. Der Bezirksverband hatte zum Gottesdienst eingeladen und Vertreter von zehn angeschlossenen Bruderschaften nahmen teil. Vom Parkplatz am Freibad zogen die Schützen in Uniform und mit Standarten bis zum Hof der Grundschule, begleitet von einer Musikkapelle.

