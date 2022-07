Bundestagsabgeordneter Martin Plum : Mit dem Rucksack auf Tour durch den Kreis

Martin Plum ist mit dem Rucksack auf Tour durch den Kreis Viersen. Meist nutzt er dafür das Fahrrad. Foto: Plum

Kreis Viersen Der CDU-Bundestagsabgeordnete Martin Plum will seinen Wahlkreis mit dem Rad erkunden. Zunächst geht es in den östlichen Kreis Viersen: Kempen, Willich, Tönisvorst und Grefrath sind die Ziele in den kommenden Tagen.

Der Kreis Viersener Bundestagsabgeordnete Martin Plum (CDU) nutzt die parlamentarische Sommerpause, um seinen Wahlkreis mit dem Rucksack zu erkunden. In zwei Zeiträumen wird er sich überwiegend mit dem Fahrrad, aber auch mit anderen Verkehrsmitteln, auf den Weg machen und entlang seiner Strecke verschiedene Einrichtungen, Projekte und Unternehmen besuchen. „Während der sitzungsfreien Wochen bin ich oft mit dem Auto zu meinen Terminen im Kreis Viersen unterwegs. Den Sommer wollte ich daher nutzen, um meinen Wahlkreis noch mal ganz anders zu erleben. So entstand die Idee für meine Rucksacktour“, erklärt der 40-jährige.

Los geht’s erstmals am Dienstag, 19. Juli. Vom heimischen Viersen aus fährt der Abgeordnete zunächst mit dem Fahrrad nach Süchteln, um seinen Rucksack auf dem dortigen Wochenmarkt mit Proviant zu füllen. Von Süchteln geht es dann mit dem Kanu über die Niers nach Oedt. Während der Kanufahrt will sich Martin Plum das Gewässerprojekt Fritzbruch des Niersverbandes anschauen. In Oedt steht dann ein Austausch mit den Gemeindewerken Grefrath zu deren Engagement in Sachen Nachhaltigkeit auf dem Programm. Anschließend radelt der CDU-Politiker nach Kempen, wo er im Bildungszentrum Deula Rheinland übernachten und mit der örtlichen Jungen Union den Abend in der Altstadt ausklingen lassen will.

Am Mittwoch, 20. Juli, steuert Plum als Erstes das Unternehmen Dimension-Polyvant an, das in St. Hubert nachhaltige Segeltuche produziert. Im Anschluss startet er mit dem Rad in Richtung Tönisvorst. Dort macht er beim Unternehmen „WeGrow“ Station, das schnellwachsende Kiri-Bäume anbaut. In Anrath wird der Bundestagsabgeordnete dann den Biohof Stautenhof besuchen.

Am Donnerstag, 21. Juli, macht sich Martin Plum mit dem Bus auf den Weg nach Neersen. Dort schaut er sich die Eva-Lorenz-Umweltstation an und trifft sich abschließend am Schloss Neersen mit Willichs Bürgermeister Christian Pakusch. Zurück nach Viersen geht es dann wieder mit dem Bus. „Ich bin sehr gespannt auf diese drei Tage und freue mich auf viele Begegnungen und Erlebnisse auch abseits des Programms“, resümiert Martin Plum.

Für Ende August plant er, ein weiteres Mal mit dem Rucksack im Kreis Viersen unterwegs zu sein. Dann soll ihn seine Tour durch Brüggen, Nettetal, Niederkrüchten, Schwalmtal und Viersen führen.

(RP)