Stadt Viersen : Mittwoch startet Offener Jugendtreff im „HomeBase42“

Der Jugendtreff „HomeBase42“ am Willy-Brandt-Ring öffnet morgen um 13 Uhr seine Türen für einen Offenen Jugendtreff. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Im städtischen Kinder- und Jugendzentrum „HomeBase42“ am Willy-Brandt-Ring 42 startet ab sofort ein Offener Jugendtreff. Und: Die Einrichtung sucht weitere Mitarbeiter.

Nach den Interessen der Teilnehmer werden auch Aktionen geplant und umgesetzt. Eine Anmeldung zum Offenen Treff ist nicht erforderlich. Ansprechpartnerin ist Thekla Berthold. Sie ist mobil erreichbar unter 0151 58068532 sowie per E-Mail an: homebase42@viersen.de .

Um das Angebot der Einrichtung zukünftig erweitern zu können, sucht die Stadt Viersen zusätzliche Übungsleiterinnen und Übungsleiter. „Zu ihren Aufgaben gehört die Mithilfe bei Vorbereitung und Durchführung der Freizeitangebote und der Betreuung von Kinder- und Jugendgruppen“, so eine Stadt-Sprecherin. Die an den Angeboten oder Ferienspielaktionen teilnehmenden Kinder und Jugendliche sollen in ihrer Entwicklung und Kreativität begleitet und gefördert werden.