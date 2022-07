Freizeit im Grenzland : Nachwuchs kann sich den Traum vom Fliegen erfüllen

Brüggen/Schwalmtal Ein kostenfreies Angebot können Kinder und Jugendliche ab der fünften Klasse beim Luftsportverein Brüggen-Schwalmtal in den Sommerferien nutzen: Sie können zu Piloten eines Modellflugzeugs werden. Was sie dazu wissen müssen.

Selbst ein Modellflugzeug steuern: Sehen, wie es sich in die Lüfte hebt. Spüren, wie der Flieger die Thermik nutzt und hoffentlich ohne Bruchlandung wieder auf den Boden kommen – das ist jeden Freitag in den Sommerferien, jeweils von 14 bis 18 Uhr, beim Luftsportverein Brüggen-Schwalmtal möglich. Das Schnupperfliegen findet auf dem Vereinsgelände, dem Modellflugplatz in der Happelter Heide, statt.