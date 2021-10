Kriminalität in Niederkrüchten : Einbruch in einen Supermarkt in Elmpt

Niederkrüchten Viel Schaden angerichtet haben Einbrecher, die in der Nacht von Sonntag auf Montag mit brachialer Gewalt die Tür zu einem Supermarkt öffneten. Gestohlen wurde eine noch nicht bezifferte Menge an Zigaretten.

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag zwischen 1 und 2 Uhr in einen Supermarkt an der Overhetfelder Straße in Elmpt eingebrochen und haben eine unbekannte Menge an Zigaretten gestohlen. Mit schwerem Werkzeug zerstörten sie die Tür im Eingangsbereich und gelangten so in das Geschäft. Die Kripo fragt nun: Wer hat in der Nacht von Sonntag auf Montag in Elmpt im Bereich der Overhetfelder Straße oder auch im dahinter liegenden Heineland verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise an die Polizei bitte unter der Rufnummer 02162 3770.