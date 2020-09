Hanse-Wochenende in Neuss : Eine „Hansefest light“ in Corona-Zeiten

Beim Hanse-Wochenende präsentierten sich auf dem Freithof verschiedene Hansestädte. Am Sonntag hatten dann ab 13 Uhr die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss In Corona-Zeiten ist vieles etwas anders. Erstmals planten die Zukunftsinitiative Neuss und Neuss Marketing gemeinsam das Hansefest.

Auch die Schmalspur-Variante des Hansefestes hatte seine Reize. Neben Neuss präsentierten sich die Hanse-Städte Wesel, Kalkar, Emmerich, Brilon und Salzwedel. Salzwedel ist nicht nur Hanse-, sondern auch Baumkuchenstadt. Dass dieses Wahrzeichen zur Verkostung bereit stand, war Bäckermeister Jens Krüger zu verdanken. Alexey Radloff arbeitet bei der Stadt Salzwedel in Sachsen-Anhalt in der EDV-Abteilung. Am Wochenende schwitzte er auf dem Neusser Marktplatz in der mittelalterlichen Tracht eines Stadtwächters.

Hanse hat mit Handel zu tun – mit fairem Handel. Deshalb war auch der Fairtrade-Botschafter Manfred Holz mit von der Partie. Seine Botschaften: „Neuss war nach Saarbrücken die zweite Fairtrade-Stadt in Deutschland und die erste in Nordrhein-Westfalen. Am Stand der Hansestadt Neuss hielt Lena Wittig von Neuss Marketing für die Besucher Fahrradsattelschoner bereit in dem Design, mit dem schon jetzt für den Internationalen Hansetag in Neuss Ende Mai 2022 geworben wird. Ulla von Nollendorf von der Hanse-Gesellschaft Neuss kam mit folgender Mission: „Ich möchte, dass die Leute mehr erfahren über die Hanse.“ Die fasziniert auch junge Menschen: Seit einem Jahr gehört die Neusser Jugendhanse unter der Leitung von Rachid Hamdaoui der Rheinischen Jugendhanse an.