Evangelische Kirche in Neuss : Am Norfbach entsteht eine neue Gemeinde

Neuss Die Kirchengemeinde Norf-Nievenheim mit rund 7500 Mitgliedern wird 60 Jahre nach ihrer Gründung aufgeteilt. Pfarrer im Übergang auf Neusser Stadtgebiet wird Claus Brandis.

Auf dem Gebiet der Stadt Dormagen entsteht nun die „Evangelische Kreuzkirchengemeinde Nievenheim“, die ihre Arbeit bruchlos fortsetzen kann. Daniela Meyer-Claus bleibt als Pfarrerin tätig, und für ein neu zu bildendes Presbyterium stehen Kandidaten zur Verfügung. In der Gemeinde am Norfbach, zu der die Friedenskirche Norf und die Trinitatiskirche Rosellen gehören, sieht die Situation anders aus. Dort muss der Bevollmächtigtenausschuss nach der Teilung vordringlich die Wahl eines Presbyteriums vorbereiten, damit die Gemeinde wieder von sich aus handlungsfähig wird. Diesen neunköpfigen Ausschuss wird auf Wunsch des Superintendenten Pfarrerin Susanne Schneiders-Kuban leiten. Die Seelsorgerin am Johanna-Etienne-Krankenhaus ist neben dieser Tätigkeit als Funktionspfarrerin schon seit Jahren der Gemeinde Norf-Nievenheim zugeordnet.

Überlagert wird die Diskussion am Norfbach von Überlegungen des Kirchenkreises Gladbach-Neuss, bis 2030 für seine 23 Gemeinden ein neues Pfarrstellenrahmenkonzept zu entwickeln. Damit reagiert die evangelische Kirche auf einen absehbaren Personalmangel, weil viele Pfarrer bald in den Ruhestand wechseln. In einem ersten Schritt wurde der Kirchenkreis in drei Regionen eingeteilt, berichtet Kirchenkreis-Sprecherin Angela Rietdorf, innerhalb derer die Zusammenarbeit organisiert werden soll. Ziel ist es, so Appelfeller, den Schlüssel von einem Pfarrer auf 2500 Seelen auf 1:3500 anzuheben. Im Kleinen deutet sich das engere Miteinander schon an. Zum 1. Dezember wird erstmals ein gemeinsamer Gemeindebrief aller vier evangelischen Gemeinden in Neuss erscheinen.