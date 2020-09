„Rendezvous der Freunde“ aus Neuss : Neusser wollen „Beste Band im Westen“ werden

Als Schülerband gestartet, gingen die Mitglieder einige Jahre zunächst getrennte Wege. Beim Düsseldorfer „Open Source Festival“ im Jahr 2014 trafen die fünf Musiker dann wieder aufeinander und gründeten noch am selben Abend die Band „Rendezvous der Freunde“. Foto: Band Foto: Rendezvous der Freunde

Neuss Der 15. September ist bereits rot im Kalender markiert worden: An diesem Tag werden die Mitglieder der Band „Rendezvous der Freunde“ in ihrem Proberaum im Neusser Hafen gespannt vor dem Radio sitzen.

Den exakten Zeitpunkt kennen sie zwar nicht, was sie aber wissen, ist, dass ihr Song „Echter“ abends zwischen 20.30 und 23.30 Uhr in der Sendung „WDR2 Pop“ gespielt wird. Nach der Vorstellung des Liedes gibt es dann die Gelegenheit, die Gruppe zur „Besten Band im Westen“ zu wählen – dabei handelt es sich um einen Wettbewerb im Zuge der Sendung. Die Songs der jeweiligen Wochenkandidaten – insgesamt sind es drei – werden in voller Länge ins Netz gestellt und sind dort für die Hörer jederzeit abrufbar.