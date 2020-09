Reha in Korschenbroich : Patient klagt über mangelnde Abstände in Niederrhein-Klinik

Patient klagt über mangelnde Abstände in Niederrhein-Klinik

Reha in Korschenbroich

Ein Schild weißt am Eingang auf die Niederrhein-Klinik hin. Foto: bauch, jana (jaba)

Korschenbroich Horst Schnell ist unzufrieden mit seinem Reha-Aufenthalt: Die Essensausgabe sei schlecht organisiert, die Corona-Regeln würden nicht alle eingehalten. Eine Sprecherin der Klinik widerspricht.

(mlat) Eigentlich wollte sich Horst Schnell in der Niederrhein-Klinik in Ruhe von einem Oberschenkelhalsbruch erholen. Was er dort erlebte, brachte ihn allerdings dazu, die Reha vorzeitig zu beenden, wie seine Frau Annemarie berichtet. „Die Gesundheit geht vor“, sagt sie.