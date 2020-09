Schenkung an das Stadtarchiv Neuss : Fundstücke aus der Schraubenfabrik übernommen

Nordstadt Zahlreiche Dokumente erinnern an die ehemalige Schraubenfabrik Bauer & Schaurte. Fünf Jahre nach Schließung des Werkes konnten weitere Unterlagen geboren werden. Im Stadtarchiv schließen sie eine Lücke im Bestand.

Albert Wunsch nämlich, der an der Unternehmensgeschichte und einer Präsentation im geplanten Inbusviertel interessiert ist, unternahm in den vergangenen zwei Jahren viele Begehungen des Werkgeländes. Mit Unterstützung zahlreicher Helfer und der Hilfe von sachkundigen Begleitern wie einem ehemaligen Betriebsleiter hat er allerhand Relikte aus dem Arbeitsalltag der Schraubenfabrik geborgen. So entdeckte er bei seinen Rundgängen auch noch weitere Unterlagen, die den schon vorhandenen Bestand im Stadtarchiv sinnvoll ergänzen. Kernstück ist ein Anlagenbuch der Firma zu den Jahren 1905 bis 1913, in denen beispielsweise alles zur Beschaffung der Maschinen dokumentiert ist. Geborgen wurden ferner taggenaue Aufzeichnungen zu den jeweiligen Bomben beziehungsweise Granaten-Schäden in den Jahren 1940 bis 1945 und einige Unfallbücher des Werksarztes aus den Nachkriegsjahren. Dazu kommen Dokumente aus dem Familienarchiv und Fotos.