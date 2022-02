Your Stage in Neuss : Noch Bewerbungen für Schultheaterfestival möglich

Neuss Auch in diesem Jahr gibt es wieder das Schultheaterfestival „Your Stage“ im Rheinischen Landestheater. An drei Tagen können Schülergruppen einen Einblick in ihre Arbeit geben. Noch sind Bewerbungen möglich.

Fest steht jedenfalls: Auch in diesem Jahr wird es „Your Stage“ wieder geben: Dazu lädt das Rheinische Landestheater in Neuss in Kooperation mit dem Marie-Curie-Gymnasium ein. Am Wochenende vom 20. bis 22. Mai können Schultheatergruppen und Projektkurse einen Einblick in ihre Arbeiten geben – entweder, in dem sie ein ganzes Stück auf die Bühne des Landestheaters bringen, oder, in dem sie einen Ausschnitt ihrer Inszenierung zeigen. „In unseren Zeitplan passen fünf vollständige Produktionen, gibt es mehr Bewerbungen, wird die Jury eine Auswahl treffen“, erklärt Herfs und fügt hinzu: „Die restlichen Gruppen können sich in einer Werkschau 15 Minuten lang präsentieren.“