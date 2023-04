Talk im Neusser Romaneum Ein verunglückter Dialog

Doch nicht Mazyek, sondern Ahmad Aweimer war nach Neuss gekommen. Er ist Jahrgang 1954 und war viele Jahre Iman in Bochum und Dortmund, also ein islamischer Vorbeter in der Moschee. Der Sprecher des Rates der Muslimischen Gemeinde in Dortmund ist seit über 30 Jahren ehrenamtlich im interreligiösen und gesellschaftlichen Dialog tätig. „Ich bin ein Brückenbauer“, erklärte er in Neuss. Nach den Brandanschlägen in Mölln und Solingen war er Mitgründer des Dortmunder Islamseminars, ein Dialogforum zwischen Muslimen und Christen. Beim Abend in Neuss gebrauchte er den Begriff der Abrahamsreligionen, der Juden-, Christentum und Islam unter ein gemeinsames Dach stellt, der aber durchaus bei Juden und Christen in der Kritik steht. Ja, er bezeichnete Abraham (arabisch Ibrahim) sogar als ersten Muslim. Islam heiße Hingabe an den einzigen Gott. Auch Juden und Christen lebten gottergeben, so sah Aweimer mehr Gemeinsamkeiten mit dem Islam als Trennendes. Zwar tat er sich mit dem Glauben der Christen an die Dreifaltigkeit schwer, aber die drei Buchreligionen sah er mehr im Gegensatz zu Hindu- und Buddhismus.