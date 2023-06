Dîner en blanc in Neuss Endlich wieder gemeinsamer Genuss ganz in Weiß

Ein stilvolles Picknick in einer warmen Sommernacht, mit Wunderkerzen und einem ganz besonderem Dresscode. Wer Lust hat, an einem glanz- und genussvollen Diner teilzunehmen, für den ist das Konzept „Dîner en blanc“ genau das Richtige. Nach einer dreijährigen Coronapause, kehrt das Dîner en blanc nach Neuss zurück. Was im Sommer 1988 ursprünglich als eine vergrößerte Gartenparty des Franzosen Francois Pasquire geplant war und in den nahegelegten Park „Bois de Boulogne“ verlegt wurde, ist inzwischen weltweit Tradition. In Neuss soll das White-Dinner nun zum neunten Mal stattfinden und das nach dem französischen Beispiel: Ganz in Weiß! Am Samstag, 22. Juli, um 19.30 Uhr beginnt das Diner in Neuss an einem noch unbekannten Ort, der auch in diesem Jahr erst wenige Tage vorher über Facebook bekannt gegeben wird. Wo genau an diesem Samstag die langen weißen Tischreihen aufgebaut werden sollen, bleibt bis zum Tag selbst geheim, das ist gute Tradition des Events.