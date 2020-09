Kostenpflichtiger Inhalt: Bergerhof in Neuss : Kartoffeln zum selber ernten bei Chinesen beliebt

Andrea und Oliver Hilden mussten wegen der Pandemie umdisponieren. So entstand die Idee, die Kunden ihr Gemüse selbst ernten zu lassen. Foto: Sophie Segbers

Neuss Andrea und Oliver Hilden bieten auf dem Bergerhof in Neuss die Möglichkeit zur eigenen Kartoffelernte an. In letzter Zeit kommen immer häufiger Chinesen, die das als Event entdeckt haben.