Schützen-Glockenspiel in Neuss : Stadtführer will Polizei für einmalige Aktion belohnen

Neuss Im März 2020 sorgte ein Streifenwagen für ein einmaliges, abendliches „Schützen-Ständchen“ in der Innenstadt. Dafür soll es jetzt ein besonderes Dankeschön geben. Das ist geplant.

Mit einer Sonderführung will der Stadtführer und Heimatfreund Rolf Lüpertz die Polizei belohnen. In Gruppen zu sechs bis sieben Polizisten – mehr wird vermutlich nicht gehen – will er die Beamten mit ins Dachgeschoss des Vogthauses nehmen und ihnen dort die Tür zu der Kammer öffnen, in der die 27 Figuren, zwei Pferde und eine Kanone des Schützenglockenspiels auf ihre täglichen Auftritte warten. Eine Tür, die Fremden sonst verschlossen bleibt.