Veranstaltung in Neuss Feierabendmarkt macht die City rappelvoll

Neuss · Wegen des großen Erfolges im Vorjahr findet der Neusser Feierabendmarkt nun alle zwei Wochen statt – warum das so ist, konnte man am Mittwoch in der Innenstadt beobachten.

27.04.2023, 16:34 Uhr

Zum Wohl und guten Appetit: Peter Fischer (l.) und Lars Faßbender von Neuss Marketing beim ersten Feierabendmarkt des Jahres. Foto: Andreas Woitschützke

Von Hansgeorg Marzinkowski

Der niederländische Generalkonsul Peter Schuurman feierte im Neusser Zeughaus den Geburtstag seines Königs mit geladenen Gästen – einen Tag zu früh, denn Willem-Alexander, König der Niederlande, ist am 27. April 1967 in Utrecht geboren. Nicht gestört fühlte sich Peter Schuurman von dem zeitgleich auf dem Freithof stattfindenden ersten Feierabendmarkt des Jahres, trotz des überwältigenden Besuches, denn spätestens um 17 Uhr war der Freithof rappelvoll.