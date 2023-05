Besuch aus Mikolów Junge Radrennfahrer aus Mikolów erfolgreich unterwegs

Der Sport leiste einen großen Beitrag beim Vorhaben, junge Menschen aus den beiden Kreisen verstärkt zusammenzuführen, so Petrauschke. In diesem Zusammenhang dankte er Lars Witte, Mitarbeiter der Kreisverwaltung und Vorsitzender der VfR-Radsportabteilung, für die Vorarbeit und Georg Muschalik für die Begleitung der Gruppe durch die Wettbewerbstage. Arkadiusz Kaluza, Trainer des SK Mikolów mit hervorragenden Deutsch-Kenntnissen, berichtete, dass er viele Jahre mit seinen Eltern in Wuppertal gelebt habe und vor zehn Jahren aus beruflichen Gründen nach Mikolów zurückgekehrt sei. Ihn freute, dass die jungen Radrennfahrer an zahlreichen Wettbewerben teilnehmen konnten – und das umso mehr, als dass es eine Radrennbahn wie in Büttgen in Polen nur in Warschau gibt.