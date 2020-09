Kampagne in Neuss : Tanzende Paare für mehr Verkehrssicherheit

Neuss Manch einem Verkehrsteilnehmer werden sie bereits aufgefallen sein: Orangefarbene Figuren, die am Straßenrand aufgestellt wurden und offensichtlich gerade einen heißen Tanz aufs „Parkett“ legen.

Die Stadt strebt nun ein neues und respektvolles Miteinander im Straßenverkehr an. Da das nicht „von oben“ verordnet werden könne, habe sie sich deshalb für das Bild vom Tanz entschieden. Der Tenor: Beteiligen sich alle Verkehrsteilnehmer am gemeinsamen „Tanz der Straße“, entsteht Zufriedenheit für alle. „Wenn man in einem vollen Ballsaal nicht Rücksicht nimmt und aufeinander achtet, hat keiner mehr Freude am tanzen“, sagt der Beigeordnete Christoph Hölters in einer gemeinsamen Videobotschaft mit Bürgermeister Reiner Breuer. Diese These könne man auch auf den öffentlichen Raum, also Straßen, Wege und Plätze übertragen.