Chefredakteur Moritz Döbler bei der Bürgergesellschaft Neuss „Die Medienzukunft ist digital“

Bereits in wenigen Jahren, so Döbler, werde es mehr zahlende Digital- als Printabonnenten geben. Entsprechend steige die wirtschaftliche Bedeutung der digitalen Angebote. Unabhängig davon bleibe die Neuß-Grevenbroicher Zeitung als Marke erhalten. „Auf welchen technischen Geräten wir die Inhalte der Rheinischen Post und der NGZ in zehn oder 20 Jahren anbieten, wissen wir nicht. Aber: Die Menschen werden auch in Zukunft Interesse an verlässlichen Informationen aus ihrer Heimat haben.“ Gerade wenn es um lokale und regionale Nachrichten, nutzwertige Informationen, Hintergründe und Einordnung gehe, werde die Zeitung – unabhängig vom Kanal, gedruckt, als E-Paper oder in anderen Digitalformaten – auch in Zukunft als glaubwürdige Quelle gefragt sein.