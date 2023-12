Nachruf Als Gespräche noch wichtiger waren als Live-Ticker

Die Gesprächsrunden am Pressetisch, in einer diskreten Ecke des damals sehr beliebten „Vip-Zeltes“ aufgebaut, waren legendär. Mit Frank Hofen, mit Helmut Zimmermann, dem legendären, viel zu früh verstorbenen Tennis-Experten des damals noch in Neuss ansässigen Sport-Informations-Dienstes, mit Klaus Molt als Chefredakteur von „Tennis am Niederrhein“, mit Pressesprechern und Berichterstattern, die mit den Gästeteams angereist waren. Man kannte sich, man schätzte sich, und wer noch nicht bekannt war, der wurde von Helmut Schwanen in den illustren Kreis eingeführt. Helmut Schwanen war immer dabei, stellte sich aber nie in den Mittelpunkt, nahm sich und seine Arbeit nie wichtig. Zwischendurch verschwand er für ein paar Minuten in „seinem“ Container neben dem Klubhaus, um die Zwischenstände von den anderen Bundesliga-Schauplätzen herein zu telefonieren.