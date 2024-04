St.-Andreas-Schützenbruderschaft Norf Frühkirmes in Norf noch ohne Königsbewerber

Mit der Frühkirmes beginnt nicht nur für die Norfer die Kirmessaison, sie ist auch die erste größere schützenfestliche Veranstaltung überhaupt im Stadtgebiet. Traditionell gliedert sie sich in zwei Teile: den „Tanz in den Mai“ und die Festlichkeiten mit Königsvogelschießen am Wochenende darauf. Vier große Veranstaltungen weist das Festplakat der Norfer St.-Andreas-Schützenbruderschaft aus und bei allen gilt: Eintritt frei – und herzlich willkommen. Der Start in den Mai beginnt am Dienstag, 30. April, um 18 Uhr mit dem Maibaumsetzen auf dem Dorfplatz. Danach laden das Tambourcorps „Germania“ Norf und der Löschzug Norf der Freiwilligen Feuerwehr ab 20 Uhr zum Tanz in den Mai ins Festzelt ein. Für die Schützen geht es dort am Morgen danach ab 10.30 Uhr mit der Generalversammlung weiter. Dabei werden auch die ehemaligen Vorstandsmitglieder Dirk Bücker, Bernhard Kleinalstede und Martin Salgert offiziell verabschiedet. Weiter geht es am Freitag, 3. Mai, ab 20 Uhr mit dem Ehrenabend und am Samstag mit dem Vogelschießen, für das es allerdings noch keinen Bewerber gibt. Solche melden sich in Norf erfahrungsgemäß eher spontan. Erstmalig tritt das Regiment am Samstag am Pinguin-Brunnen (Am Goldberg) in Derikum an und zieht von dort um 15.30 Uhr zum von-Waldthausen-Stadion. Die Kirmes schließen am Abend Umzug und – ab 20 Uhr – Festball ab.