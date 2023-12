Antisemitismus in der SPD Neuss? Parteispitze weist Vorwürfe zurück

Ein Zwischenfall aus dem Wahljahr 2020, der Gegenstand eines auf Kostenpflichtiger Inhalt Instagram verbreiteten Videos ist, sorgt für neue Spannungen zwischen der SPD und dem Integrationsausschuss-Vorsitzenden Hamdi Berdid. Dem hatte die SPD gemeinsam mit CDU und Grünen wegen seines Verhaltens in den sozialen Medien und dem Liken antiisraelischer Beiträge einen Fragenkatalog vorgelegt, damit sich Berdid zu seiner Sicht auf den Krieg in Israel erklärt. Was wiederum als Gesinnungsschnüffelei kritisiert wurde.