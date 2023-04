Katholikenrat im Rhein-Kreis tagt Viele Anregungen zum Jahresthema „Schöpfung bewahren“

Ein Gemeinschaftsgarten an der Kirche in Grevenbroich, eine Photovoltaik-Anlage auf dem Gemeindezentrum in Kaarst oder Energiespartaschen mit Messgeräten für den Stromverbrauch in der Pfarrbücherei in Norf – die Zahl von Nachhaltigkeitsinitiativen an Rhein und Erft steigt, muss aber weiter kräftig erhöht werden. Zu diesem Schluss kam der Katholikenrat Rhein-Kreis Neuss in seiner Vollversammlung im Pfarrzentrum Heilig Geist in Neuss-Weißenberg.