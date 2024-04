Das sind die Lieblingsbücher der Neusser Was Harry Potter und die Schachnovelle gemeinsam haben

Anlässlich des Welttags des Buches gibt es seit Dienstag in der Neusser Stadtbibliothek am Neumarkt eine kleine Ausstellung zu besichtigen. Die Lieblingsbücher der Stadtbibliotheksbesucher thronen direkt neben dem Eingang auf einem Aufsteller. Die Exponate sind teilweise vergriffen, dafür steht eine Kopie an Ort und Stelle – aber genauso soll es auch sein. „Die Bücher sollen eine Inspiration sein, einmal etwas Neues auszuprobieren", erklärt Helga Schwarze, die für Ausstellungen in der Stadtbibliothek zuständig ist. „Es sind wirklich interessante Bücher genannt worden. Besonders Belletristik ist sehr beliebt. Aber auch einige Kinder- und Jugendbücher waren dabei."