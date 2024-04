Schützenbruderschaft St. Peter und Paul Neuss Militärischer Abschied für den Ehrenbrudermeister

Am Freitagmorgen wollen sie es ihm sagen. Erst am Tag der Tage, dem 26. April, erfährt Heinz Meuter, warum er unbedingt noch einmal seine Uniform anziehen muss. Denn am Abend will die Schützenbruderschaft St. Peter und Paul ihren langjährigen Brudermeister mit einem Großen Zapfenstreich ehren. Zum Ehrenbrudermeister haben sie Meuter schon gemacht, als er im November sein Amt an der Spitze der Bruderschaft nach 21 Jahren an Jörg Eckert abgab. Nun soll er auch noch einen Abschied mit militärischem Zeremoniell erhalten.