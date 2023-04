DPSG mit neuer Zentrale Pfadfinder geben ihr Bundesamt in Holzheim auf

Die DPSG hatte das Krankenhaus an der Martinstraße 1987 von der Kirche erworben und sein Bundesamt von Düsseldorf nach Neuss verlegt. Damals sei man noch von anderen Erwartungen ausgegangen, sagt Feldmann, zum Beispiel was Tagungen angeht. Inzwischen gilt der 1907 gebaute und später auf mehr als 2000 Quadratmeter Nutzfläche erweiterte Kasten als viel zu groß, im Unterhalt zu teuer – und als sanierungsbedürftig. Zum Vergleich: Für die neue DPSG-Zentrale reichen 900 Quadratmeter in einem ehemaligen Postbank-Gebäude in der Nähe des Hauptbahnhofs.