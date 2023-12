Kleinformatiges Buch aus Neuss Hombroich hat nun ein Vademecum

Es hat 22 Seiten, passt in jede Jacketasche und ist für die Museumsinsel Hombroich ein Novum: Seit kurzem ist dort ein sogenanntes Vademecum (abgeleitet aus der lateinischen Aufforderung „Vade mecum“, was übersetzt so viel bedeutet wie „Gehe mit mir“) erschienen, dass die Besucher bei ihrem Weg über die Museumsinsel begleiten soll.