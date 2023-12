Menschen statt Wildparker Krefeld gibt der südlichen City eine Zukunft

„Das Förderprogramm hat uns ermöglicht, viele städtebauliche Maßnahmen gerade in der südlichen Innenstadt umzusetzen, und ich habe den Eindruck, dass die Veränderungen hier deutlich zu spüren sind“, sagt Beatrice Kamper, Leiterin des Fachbereichs Stadt- und Verkehrsplanung. „Die Wiederbelebung der Shedhalle, die Umgestaltung der Corneliusstraße oder die Umlegung des Bolzplatzes an den Deutschen Ring – alle Maßnahmen haben Plätze geschaffen, an denen Menschen