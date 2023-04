Ratsantrag der Fraktion „Linke/Tierschutz“ Großzügigere Parkregelung für soziale Dienste gefordert

Seine Fraktion begrüße grundsätzlich die bislang umgesetzten Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung in der Innenstadt, betont der Vorsitzende Roland Sperling. „Das Ziel, den Autoverkehr in der Innenstadt zu reduzieren und deshalb das Parken dort unattraktiver zu machen, ist richtig.“ Der jetzige Stand, wonach die Beschränkungen für alle Innenstadtnutzer in gleicher Weise gelten, bedürfe aber einer Nachbesserung: „Wer beruflich auf das Auto angewiesen ist, darf nicht faktisch aus der Innenstadt ausgesperrt werden“, sagt Sperling. Das gelte besonders für Anbieter sozialer Dienste.