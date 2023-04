Maikundgebung in Neuss Gewerkschaften als Krisenmanager

Am 2. Mai 1933 stürmten die Nationalsozialisten die Gewerkschaftshäuser in Deutschland. 90 Jahre später ist das Anlass für den Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) im Rhein-Kreis, um der Maikundgebung nicht nur die trotzige Parole „Ungebrochen solidarisch“ voranzustellen, sondern vor den Reden auf dem Markt der Widerstandskämpfer im Dritten Reich zu gedenken. Treffpunkt ist dazu um 10 Uhr am Montag, 1. Mai, die Rathauspassage, wo die Namen aller Neusser Opfer auf Messingtafeln eingraviert sind.