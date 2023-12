Fest des Friedens in Neuss Predigen an Weihnachten – aber wovon?

Einen Punkt, den Pfarrer Sebastian Appelfeller, Verbandsvorsitzender des evangelischen Gemeindeverbands Neuss, ebenfalls in seinen Predigten aufgreifen will: Das Kind in der Krippe, das die Erwartungen vom versprochenen Erlöser nicht erfüllt hat. „Doch gerade da, wo die Menschen die Erwartungen nicht erfüllen, begegnet uns Gott“, sagt Appelfeller. Darin sieht er nicht nur eine Parallele zum Alltag, sondern auch zu den aktuellen Krisen. Die Erwartung, dass der Krieg in der Ukraine möglichst schnell endet, ist nicht eingetreten. „Ich will nicht sagen, dass es gut ist, aber Weihnachten war noch nie alles gut“, betont der Pfarrer – und doch kommt das Fest alle Jahre wieder. In der Weihnachtspredigt biete er keine politischen Lösungen, aber einen neuen Blick: „Gottes Aufmerksamkeit ist nicht das Ergebnis von Erfolgen, seine Zuwendung ist unabhängig davon“, so der Pfarrer. Wenn die Kriegstreiber dieser Welt das beherzigen würden, hätten sie laut Appelfeller weniger Interesse an den gewaltsamen Auseinandersetzungen.