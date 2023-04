Neusser Landestheater wird zum Ballhaus Tanzend durch ein Jahrhundert

Die Handlung beruht auf dem Film „Le Bal“, der 1983 erschienen ist und bei der Oscarverleihung 1984 als bester fremdsprachiger Film nominiert wurde. Das Besondere: Es gibt keine Gespräche, keinen gesprochenen Text, die Geschichte wird allein über den Tanz erzählt. Und der beginnt in den 1920er Jahren in einem deutschen Ballhaus. Erste Paare nähern sich an, finden zusammen und lassen sich von der Musik treiben. Doch dann tauchen in den 1930er-Jahren die Nationalsozialisten auf und drohen den Tanz zu beenden, die 1940er Jahre werden ein tanzloses Jahrzehnt, aber dann kommt es zum Wiederaufbau: Bald schon laufen Rock’n’Roll und Schlager im Tanzhaus. Historische Personen wie Gudrun Ensslin tauchen auf, es gibt aber auch Figuren wie Else und Fritz, die im Verlauf der Jahrzehnte mitaltern. „In dem Stück wird auch gezeigt, wie sich das Politische auf das Private auswirkt“, sagt Olivier Garofalo, der für die Dramaturgie zuständig ist.