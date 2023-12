Literatur in Neuss Stadtbibliothek bietet ein winterliches Programm

Und auch für die Kleinen dreht sich alles rund um den Winter: Am Donnerstag, 4. Januar, 15 Uhr, lädt die Stadtbibliothek zum Bilderbuchkino „Lesebär“ ein, das sich um die Geschichte „Die kleine Hexe – Winterzauber mit Abraxas“ von Otfried Preußler dreht. Kinder zwischen zwei und fünf Jahren hören, wie die kleine Hexe einen bitterkalten Wintertag verbringt. Später, am Donnerstag, 18. Januar, 15 Uhr, erfahren die Kinder, was ein Pudelwelpe in einer Bulldoggenfamilie und ein Bulldoggenwelpe in einer Pudelfamilie macht. Vorgelesen wird die Geschichte „Gestatten, Gaston!“ von Kelly DiPuccio und Christian Robinson. Für beide Veranstaltungen ist die Teilnahme kostenlos und eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Am Montag, 29. Januar, stehen dann die Babys im Alter von sechs bis zwölf Monaten im Mittelpunkt. Unter Leitung der pädagogischen Fachkraft Ümmü Akca gibt es bei den „MiniBücherwürmchen“ durch rhythmische Geschichten, Lieder, Reime und Spiele wertvolle Impulse für ihre Sprachentwicklung. Es können jeweils acht Babys mit je einer Begleitperson teilnehmen. Die Veranstaltung beginnt um 10.30 Uhr in der Stadtbibliothek und ist für Eltern und Babys kostenlos. Eine vorherige Anmeldung in der Stadtbibliothek ist erforderlich.