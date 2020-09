Lions Club Neuss : Jugendliche für ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet

Neuss Seit sieben Jahren verIeiht der Lions Club Neuss den Förderpreis Ehrenamt. Die eigentlich für März geplante Preisverleihung in der Neusser Bürgergesellschaft musste wegen der Corona-Pandemie verschoben werden, nun wurde sie nachgeholt.

In diesem Jahr hat der Club mit seinem Präsidenten Stephan Dutine und Joachim Wahode an der Spitze des Fördervereins entschieden, das ehrenamtliche Engagement von Jugendlichen in den Mittelpunkt zu stellen. Der mit insgesamt 1500 Euro dotierte Ehrenamtspreis wird in diesem Jahr an vier Jugendliche verliehen, die sich in verschiedenen Bereichen engagieren. Hermann Gröhe (MdB), Schirmherr und selbst Lions-Mitglied, würdigt in seiner Laudatio das vorbildliche Engagement der Preisträger. Er habe durch sein Engagement in der Jugend für die Persönlichkeitsentwicklung wichtige Erfahrungen gesammelt, die die Schule alleine nicht vermitteln könne.