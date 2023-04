Handball So geht’s nach dem Abstieg des Neusser HV weiter

Angenehmer Nebeneffekt einer Ertüchtigung der Hammfeldhalle: Damit hat auch der Quirinus-Cup eine Zukunft. Eines der bedeutendsten Handball-Nachwuchsturniere in Europa ging letztmals 2019 über die Bühne und wurde dann dreimal wegen Corona abgesagt, dieses Jahr aber wegen der mangelnder Hallenkapazitäten im Rhein-Kreis Neuss. „Es soll den Quirinus-Cup 2024 wieder geben. Wir sind im Gespräch mit der Stadt Neuss, aber auch Meerbusch, Dormagen und Kaarst sind wieder mit im Boot. Alle freuen sich darauf und haben wegen des hohen gesellschaftlichen Stellenwertes ein offenes Ohr“, erklärt Spangenberger. Derweil treibt er zusammen mit dem Sportlichen Leiter Josip Jurisic auch die Planungen für die neue Saison voran. Nachwuchssorgen gibt es keine, gerade in den unteren Altersklassen rennen die Kinder dem NHV die Bude ein. Und in der Spitze bei der männlichen B- und A-Jugend wollen die Neusser weiter ambitioniert sein. Aus dem aktuellen A-Jugendkader sollen einige Spieler in die erste Herrenmannschaft wechseln und in den letzten Spielen der laufenden Regionalliga-Saison verstärkt schon mal in den Männer-Handball hineinschnuppern. Das koordiniert Julian Fanenbruck, der aktuell die Jugend und Herren trainiert und nächste Saison auch für die Oberligatruppe zuständig ist. „Derzeit laufen Gespräche, wie die Mannschaft für nächste Saison aussieht“, sagt Spangenberger. Was ihn zudem positiv stimmt: In der neuen Spielzeit will der NHV eine Tradition aufleben lassen, indem er wieder ein Damenteam meldet.