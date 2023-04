Jugendhandball TSV-Jugend trifft im DM-Viertelfinale auf den THW Kiel

Davon ließen sich die Dormagener aber zunächst nicht beeindrucken und gingen dank einer ordentlichen Leistung mit vier Toren Vorsprung in die Pause. „In der ersten Hälfte haben wir gute Akzente gesetzt“, sagte Trainer Martin Berger. Doch es dauerte nach dem Seitenwechsel nicht lange, bis die Gastgeber ausglichen. Berger: „Da hat uns die Cleverness gefehlt, die wir im DM-Viertelfinale sicher brauchen. Den Härtetest haben wir in Erlangen nicht bestanden.“ Ein Punkt war zwar immer noch möglich, als Mark Szabo 42 Sekunden vor Schluss den Anschlusstreffer zum 34:35 erzielte. Doch Erlangen blieb im Ballbesitz und kam kurz vor dem letzten Pfiff noch zum 36. Tor. Einen starken Eindruck hinterließ Moritz Kasper, der viel Verantwortung übernahm und mit neun Treffern auch bester Werfer seiner Mannschaft war. „Klar sind wir enttäuscht“, erklärte Martin Berger. „Aber wir haben eine gute Meisterrunde gespielt und freuen uns jetzt auf die Deutsche Meisterschaft.“ Da geht es in der Runde der letzten acht Mannschaften gegen den Tabellendritten der Meisterrunde 2. Und das ist der Nachwuchs des THW Kiel. Die Spiele sind jeweils samstags für den 22. April in Kiel und den 29. April im TSV Bayer Sportcenter geplant. Eine endgültige Bestätigung erfolgt voraussichtlich am Donnerstag.