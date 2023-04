Ringen Ivan Seibel ringt sich zum DM-Titel bei der A-Jugend

Wohl nur seine fehlende Erfahrung auf diesem Niveau kostete Senkrechtstarter Andrej Malchun den Titel in der Gewichtsklasse bis 110 Kilogramm. Mit Adrian Schander (Zschopauer RV), Valentino Prelic (SV Wacker Burghausen) und Iliah Neukirch KSV Aalen) hatte der Neusser wenig Mühe. Und auch gegen den späteren Deutschen Meister Niclas Schiffmann (TSG Hofgeismar) hielt er schon alle Trümpfe in der Hand, ehe ihn eine Unachtsamkeit um den eigentlich schon sicheren Sieg brachte. Ganz ähnlich erging es seinem Teamkollegen Joshua Bellscheidt in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm. Der 15-Jährige bezwang Joel Anthofer (1. AC Regensburg) und Artur Gottfried (SV Johannis Nürnberg) technisch überlegen, zog dann aber gegen Dennis Ghenescu (KSV Östringen) knapp mit 7:9 den Kürzeren und trennte sich von Timur Demir (SV Fellbach) 8:8-Unentschieden, so dass ihm schließlich nur Rang acht blieb.