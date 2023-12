Ausstellung im Neusser Rathaus Kunstförderpreisträgerin spielt mit der Perspektive

Die Bilder von Christina S. Zhu haben eine Gemeinsamkeit: Es gibt kein Exponat, auf dem nicht mindestens ein Mensch zu sehen ist. Die Künstlerin macht Ausgrenzung mit ebenso einfachen wie ausdrucksstarken Mitteln deutlich. Viele Bilder sind geprägt von architektonischen Elementen, hauptsächlich von Treppen. Einige Personen stehen da vor einer Leiter, der etliche Sprossen fehlen, was den Aufstieg unmöglich macht oder zumindest sehr erschwert. Unter stark abstrahierten, völlig gleichartigen Figuren fällt ein Mensch ins Auge, der aufgrund seiner Erscheinung als Ausländer zu erkennen ist. Man kann nachempfinden, wie isoliert er sich fühlen muss. Geradezu unheimlich wirkt das Bild „A Girl in the City“. Da ist eine düstere Straße zu sehen und mittendrin eine schemenhafte übergroße Frauengestalt, die sich in ihrem Umfeld alles andere als zu Hause zu fühlen scheint. Auf einem anderen Bild öffnet eine Frau einen Vorhang. Die Menschen auf der anderen Seite sind nur in groben Umrissen zu erkennen. Die Ausstellung „Ein Spiel von Perspektive“ ist noch bis zum 30. April jeweils während der Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen. Zur Ausstellung gibt es für 15 Euro ein 66 Seiten starkes Buch.