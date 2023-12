„Nightfever“ in Neuss Wie Kirche wieder cool werden möchte

Immer wieder betreten an diesem Abend Menschen die Kirche, die schon länger nicht dort gewesen sind, und lassen sich von den Kerzen vor dem Altar, den musikalischen Klängen und der adventlich dekorierten Kirche leiten. Eine Frau beginnt zu weinen, als sie die Kirche betritt und sie den Gesang aus den Lautsprechern hört. Sie wirkt verunsichert und schwach. „Ich schaffe es niemals, bis zum Altar zu gehen und dort mein Licht anzuzünden. Ich schaffe es niemals alleine bis dort vorne, bitte begleite mich“, so die Bitte der Frau an Daniel Fellert. Dieser erkennt die Gefühle der Frau direkt und stärkt sie. „Du wirst es schaffen. Du hast alle Zeit der Welt“, so der Jugendreferent. Nach kurzem Zögern holt sie noch ihren Mann dazu, der draußen in der Kälte steht. Zusammen entzünden sie wenig später ihr Licht an dem Altar.