Handball-Oberliga Mit Gerry Vukoje kam der Erfolg zurück zum NHV

Obschon die Oberliga-Handballer des Neusser HV als Schlusslicht in die Winterpause gehen, blickt der unter anderem auch als Trainer für den ehemaligen Zweitligisten tätige Josip Jurisic voller Zuversicht auf die am 20. Januar mit dem ersten Rückrunden-Match bei Adler Königshof fortgesetzte Saison. Denn zuletzt lief es prächtig, gelang der jungen Truppe, die bislang nie in Bestbesetzung antreten konnte, mit dem 31:28 (Halbzeit 14:13) gegen die HSG Hiesfeld/Aldenrade sogar der zweite Sieg in Folge. Jurisic: „Die Jungs glauben wieder an sich. Wenn wir die Spiele sonst ab der 40. Minute abgegeben haben, drehen wir sie jetzt in der Schlussphase.“