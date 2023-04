Fußball-Landesliga Kaarsts Frauen setzen sich knapp in Rosellen durch

„Wir sind mehr als zufrieden mit dem Sieg. In der ersten Hälfte haben wir uns durch einige fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen von unserem eigenen Spiel abbringen lassen und das Wesentliche aus dem Blick verloren. Das war in der zweiten Hälfte komplett anders, da haben wir uns auf unser Spiel konzentriert, viele Zweikämpfe gewonnen und am Ende auch verdient gewonnen”, meinte SG-Trainer Ludger Vernaleken. Sein Gegenüber Tobias Haitz, dessen Team die vergangenen vier Partien jeweils gewann, war trotz der ersten Rückrundenniederlage zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Wir waren vom Personal her nahezu vollzählig und haben gezeigt, dass wir so mehr als ein Spitzenteam sein können. In der ersten Hälfte haben wir zu Recht geführt und wollten in der zweiten Hälfte noch mal Vollgas geben. Kaarst war dann aber super effektiv und hat das Spiel mit wenigen Torschüssen gedreht“, meinte Rosellens Trainer. Ein Punkt habe sich sein Team allemal verdient gehabt. „Doch Kaarst hat das Momentum auf seiner Seite und steht zu Recht ganz oben.” Maxie Spangenberger brachte die Gäste 1:0 (7.) in Front, doch dann drehten Melanie Helland (14.) und Hannah Lenzen (25.) die Partie für die Rosellenerinnen. Die ließen sich auch nicht dadurch entmutigen, dass der Tabellenführer durch Nina Ulrich (56.) und Pia Kilian erneut die Führung übernahm. Hannah Lenzen glich zum 3:3 (80.) aus, ehe Torjägerin Nina Ulrich doch noch den Siegtreffer (86.) für die SG Kaarst erzielte.