Gut gemacht in Neuss Ehrenamt sorgt für Weihnachtsüberraschung

Tafel-Spenden Der Soroptimist Club Neuss hat wieder eine Weihnachtspäckchen-Spendenaktion gestartet, um bedürftige Frauen über die Neusser Tafel zu unterstützen. 100 solcher Päckchen, gefüllt mit Pflegeprodukten, kleinen Geschenken aber auch Lebensmitteln, wurden so abgegeben. Auch die Sparda-Bank in Neuss hat sich entschlossen, der Neusser Tafel zu helfen. Von 63.000 Euro, die an den Landesverband der Tafeln ausgeschüttet werden, gehen 1500 zur Freude des Neusser Bank-Filialleiters Piet Meuter an die Neusser Tafel