Radsportspektakel in Neuss Die Weichen für die 20. Tour de Neuss gestellt

Jürgen Kohlmann freute sich sichtlich: Gerade mal ein Vierteljahr im neuen Domizil in der Bürgergesellschaft tätig, konnte der 56-Jährige bereits die „Macher“ der Tour de Neuss zu ihrem obligatorischen Sponsorenempfang im „Kohlmann’s“ an der Mühlenstraße begrüßen. In seinen Augen eine Rückkehr zu den Wurzeln, „schließlich war ich schon bei der ersten Tour de Neuss als Gastronomiepartner dabei.“ Das war vor 22 Jahren, das Zentrum des Radrennens lag damals noch im Kreuzungsbereich zwischen Drususallee und Breite Straße, der Kurs führte das Fahrerfeld mit dem späteren Sieger Andreas Beikirch an der Spitze 75 Mal die Drususallee hinauf und herunter. „Wenn ihr die Kurven durch Ecken ersetzt, komme ich gerne wieder,“ sagte der als Zugpferd verpflichtete Erik Zabel nach dem Rennen.