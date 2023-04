Tischtennis Holzbüttgener Abstieg ist besiegelt

Dabei leisteten sie gegen einen starken Gegner noch einmal bis zum Schluss harten Widerstand und mussten sich erst nach verlorenem Schlussdoppel geschlagen geben. „Wir haben gegen dieses Topteam gezeigt, dass wir eigentlich nicht in die Verbandsliga gehören. Aber der Abstieg kommt nicht aus heiterem Himmel“, gestand DJK-Spieler Nicolas Kasper ein. Gegen Bergneustadt überzeugten vor allem Alexander Diekmann und Jarne Weinitschke mit je zwei Siegen im unteren Paarkreuz. David Kümpel, Jonas Weitz und das Doppel Kasper/Arsand holten die weiteren Zähler. „Man muss sich jetzt neu aufstellen. In welcher Besetzung man in der Verbandsliga antritt, wird sich in den kommenden Wochen herauskristallisieren“, so Kasper. Weniger gravierende Folgen hatte die 5:9-Niederlage des TTC BW Grevenbroich gegen den Tabellenzweiten TV Dellbrück. Die Schlossstädter stehen weiter auf einem guten vierten Platz. Nach zwei gewonnenen Doppeln (Pigerl/Kasper und Holz/Stoll) keimte zunächst Hoffnung auf. Dann kippte die Partie aber nach zwei knapp verlorenen Einzeln im Spitzenpaarkreuz zu Gunsten der Gäste, die sich fünf Siege in Folge holten. Die drei Siege von Valerian Stoll (3:2 gegen Michael Schmulder), Ken Julian Oberließen (3:2 gegen Pascal Altman) und René Holz (3:1 gegen Lennart Wimmers) reichten am Ende nicht aus, um das Team aus Dellbrück noch in Gefahr zu bringen.